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Новости

Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10

Хочешь не хочешь, а обновляйся. Именно таким заголовком можно охарактеризовать новые действия Microsoft. Разработчик платформы Windows вынужден принудительно обновлять девайсы, работающие на этой операционной системе. Правда, не все устройства будут обновлены принудительно. Этот процесс касается тех, которые работают на более старой версии ОС.

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На данный момент известно, что обновление будет проходить в автоматическом (естественно, принудительном) режиме, а вот о какие версии подлежат обновлению – информации пока нет. Есть версия, что под эту категорию попали версии, которые в скором времени не будут получать обновления безопасности.

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В данном случае упоминается версия 1809, а вот устройства, которые работают на версиях 1903 и 1909, не будут обновлены принудительно, они, как и раньше будут получать апдейты из Центра обновлений. Вся эта неразбериха началось после того, как вышло обновление 2004, которое принесло немало проблем пользователям. Среди них отмечалась нестабильная работа Bluetooth, наблюдались проблемы с работой звуковых карт и выводом на дисплей помех.

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