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Новости

Инсайдер полагает, что 15 сентября Apple не покажет iPhone 12

Инсайдер Марк Гурман считает, что Apple на грядущем мероприятии 15 сентября покажет только планшеты iPad и умные часы Apple Watch.

По его данным, именно смартфоны не анонсируют вплоть до октября. Гурман ссылается на свои источники, хотя и не уточняет их осведомлённость.

Таким образом остаётся пока лишь ждать новых сведений. На текущий момент неясно, что именно представят на мероприятии.

Напомним, что ранее на сайте компании появилась страница нового ивента, где предположительно могут продемонстрировать ряд новинок — от смартфонов и беспроводной зарядной станции до нового MacBook с фирменным процессором

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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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