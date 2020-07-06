Apple объявила дату презентации iPhone 12

Как и ожидалось, Apple объявила дату презентации на которой покажет новые iPhone. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате 15 сентября в 20:00 по мск.

По слухам компания покажет два доступных iPhone с экраном диагональю 5.4 и 6.1 дюйма, а также Pro-модели на 6.1 дюйма и 6.7 дюйма. Последние могут получить тёмно-синий цвет корпуса.

Однако комплектация новых iPhone может многих огорчить. Большинство аналитиков заявляют, что из коробки исчезнет зарядный блок и наушники.