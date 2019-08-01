Информация об учениках Skyeng выставлена на продажу

К сожалению, утечки данных в последнее время происходят достаточно часто. Причем случается это даже с ресурсами, которые имеют неплохую защиту данных. Но разве это отпугнет хакера? Да к тому же сливы могут идти другими путями. Вот недавно появилась новость, что данные учащихся онлайн-школы Skyeng, где занимаются изучением английского языка, попали в сеть и выставлена на продажу. Естественно, что представители этой школы всячески отрицают слив.

Так, существует несколько версий утечки данных учащихся. Большинство склоняется к тому, что базу данных с собой прихватил нерадивый сотрудник. Кто именно – большой вопрос. Скорее всего, этот человек либо хотел уйти, либо догадывался, что его могут уволить. В основном, так и поступают люди, которым терять нечего в данном учреждении. Они могут пойти на все, ради собственной выгоды и мести своим руководителям.

Второй вариант – это взлом базы. Как это могло произойти, тот еще вопрос, но существует одна из самых популярных версий. Речь идет о взломе с помощью фейкового сайта, который как две капли воды похож на настоящий. Так, учащиеся, попадая на него не подозревают, что, вводя свои данные, дают доступ к аккаунту мошенникам. Что дальше происходит, знают все. Теперь поговорим о том, кому понадобится такая база данных.

Сразу на ум приходит продажа конкурентам. Кстати, в последнее время таковых учреждений развелось достаточно много, и они вряд ли упустят такую возможность получить базу данных, состоящую из 5 млн. потенциальных клиентов. Как привлечь таких клиентов на свою сторону? Очень легко, ведь в сеть утекли электронные почты клиентов, а поэтому, зная их, легко заспамить владельца. В крайнем случае, надеяться на то, что он увидит рекламу конкурента.