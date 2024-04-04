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Infinix готовится выпустить свой первый складной смартфон Zero Flip

Infinix ведет подготовку к выпуску своего первого складного смартфона. Впервые информация о новинке появилась несколько недель назад, когда устройство прошло сертификацию EEC под номером модели X6962.

Новый смартфон получил название Zero Flip. Учитывая, что Infinix специализируется на выпуске доступных смартфонов, скорее всего, раскладушка будет относительно бюджетной.

Пока никаких подробностей о спецификациях устройста нет. Однако, рекомендуем прочитать наш обзор на доступный смартфон с премиальным оттенком Infinix HOT 40 Pro.

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Источник:
Android Headlines
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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