Инди-игра Vampire Survivors бесплатно доступна на iOS и Android

Крайне популярная инди-игра 2022 года, Vampire Survivors, теперь доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. При этом там её можно скачать бесплатно.

У неё нет встроенных покупок и не требуется подключение к интернету. Разве что можно посмотреть рекламу для получения дополнительного игрового золота, однако и это не обязательно.

Ранее игру оценил глава Xbox Фил Спенсер. Он провёл в Vampire Survivors около 200 часов. А в топ-50 лучших игр года по версии издания Polygon проект занял четвёртое место.

Технически это игра с олдскульной графикой, где надо сражаться с полчищами монстров и прокачивать героя. При этом персонаж атакует сам, игроку нужно лишь управлять его движениями. Но это тоже весьма нелегко.