Илон Маск пригласил на работу в Twitter создателя джейлбрейка

Илон Маск продолжает удивлять. На сей раз он пригласил на работу известного хакера, который должен помочь привести в порядок Twitter.

Этот хакер, известны как Геохот (настоящее имя — Джордж Френсис Хоц) известен тем, что создал первый в мире джейлбрейк для iPhone, взломал защиту PS3 и разработал технологию автопилота Comma.ai. Последнее привлекло внимание Маска и он в своё время приглашал Хоца в Tesla, однако тот оказался.

Ещё 16 ноября Геохот заявил, что планирует пройти 12-недельную стажировку в Twitter. Он поддержал Маска, что сотрудники должны много работать или увольняться. После этого глава социальной сети предложил ему обсудить этот вопрос. А через несколько дней Геохот подтвердил, что устроился в Twitter на 3 месяца.

Отмечается, что он займётся улучшением поиска в социальной сети. Сейчас там нужно вручную заполнять фильтры, но возможно, в будущем это изменится.