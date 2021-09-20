IKEA выпустила Qi-зарядку, которая крепится под столом

IKEA выпустила интересную беспроводную зарядку Sjömärke, которая крепится под столешницей. Таким образом она не занимает место на столе и отлично выполняет свою функцию.

Устройство можно разместить на столе от 8 до 22 мм из любых материалов, кроме металла – он не пропускает энергию.

Зарядка может подпитывать смартфоны и другие устройства любых производителей на мощности до 5 Вт. А вот прямую зарядку она не поддерживает.

Для безопасности в ней используется автоматический мониторинг температуры с контролем питания, поэтому можно не бояться перегрева.

Продажи Sjömärke начнутся в США и ряде других стран начнутся в октябре по цене $39.99 (3к рублей). Доберётся ли она до России – пока неизвестно.