Опубликованы цены на Spotify в России

В России уже давно ходят слухи о запуске популярного музыкального сервиса Spotify. Действительно, сейчас на рынке присутствует множество игроков в лице Apple, Google, Яндекс и прочих. Но вот самого главного пока не хватает.

Сегодня в Твитере появились ориентировочные цены подписки на сервис в России. Стандартная подписка на одного пользователя обойдётся в 169 рублей за месяц, семейная предлагается за 269 рублей и студенческая за 75 рублей. Также будет доступен бесплатный пробный период на три месяца.

Всё это хорошо, но сам источник выглядит весьма сомнительно. Во-первых аккаунт в твиттере @not_spotify_ru, начал свою деятельность с декабря 2019 года, а во-вторых отсутствие какой-либо отметки варификации. Достоверность информации остаётся под вопросом.