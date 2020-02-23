Spotify запустят в России во втором квартале
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Новости

Spotify запустят в России во втором квартале

Российский запуск стримингового музыкального сервиса Spotify ждут давно. Теперь по информации источника Forbes стало известно, что его запуск запланирован на второй квартал текущего года. Компания уже арендовала места для сотрудников в московском коворкинге WeWork. Пока там работает около 10 человек.

Кроме того, стала известна стоимость подписки – 169 рублей в месяц. Аналогичная цена у Яндекс.Музыки, Google Play Music и Apple Music. Также будет предложена студенческая подписка, которая будет в два раза дешевле.

Если хочется опробовать Spotify уже сегодня, можно воспользоваться короткой инструкцией.

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