Spotify заработал в России
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Новости

Spotify заработал в России

Популярный стриминговый сервис для прослушивания музыки Spotify стал доступен для скачивания в российских App Store и Google Play. Кроме того, российская версия сайта уже работает и даёт загрузить приложение на компьютер.

  • Snimok Ekrana 2020 07 14 V 19.40.19

Стоимость ежемесячной подписки начинается от 85 рублей для студентов и 169 рублей – индивидуальная подписка. Также есть тарифы для двоих за 219 рублей и семьи за 269 рублей в месяц соответственно. Каждому пользователю даётся три месяца бесплатного пробного периода.

  • Snimok Ekrana 2020 07 14 V 19.35.54

Аналогичная стоимость индивидуальной подписки у конкурентов сервиса в лице Яндекс.Музыка, Apple Music и Google Music.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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