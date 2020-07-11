Spotify заработал в России

Популярный стриминговый сервис для прослушивания музыки Spotify стал доступен для скачивания в российских App Store и Google Play. Кроме того, российская версия сайта уже работает и даёт загрузить приложение на компьютер.

Стоимость ежемесячной подписки начинается от 85 рублей для студентов и 169 рублей – индивидуальная подписка. Также есть тарифы для двоих за 219 рублей и семьи за 269 рублей в месяц соответственно. Каждому пользователю даётся три месяца бесплатного пробного периода.

Аналогичная стоимость индивидуальной подписки у конкурентов сервиса в лице Яндекс.Музыка, Apple Music и Google Music.