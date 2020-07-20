Spotify запустится в России 15 июля

Стриминговый музыкальный сервис Spotify всё-таки дойдёт до России и запустится 15 июля 2020 года. Об этом сообщает источник зарубежного издания Variety. Сервис запуститься в России при поддержке оператора сотовый связи МТС.

Кроме того, после запуска в России доступ к Spotify откроется у жителей Южной Кореи. Запуск готовился несколько месяцев, но сроки были сдвинуты из-за пандемии Covid-19.

Ожидается, что стоимость Spotify в России составит 169 рублей. Таким образом сервис сможет конкурировать с Apple Music, Boom и «Яндекс.Музыка».