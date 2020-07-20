Spotify запустится в России 15 июля
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Spotify запустится в России 15 июля

Стриминговый музыкальный сервис Spotify всё-таки дойдёт до России и запустится 15 июля 2020 года. Об этом сообщает источник зарубежного издания Variety. Сервис запуститься в России при поддержке оператора сотовый связи МТС.

Кроме того, после запуска в России доступ к Spotify откроется у жителей Южной Кореи. Запуск готовился несколько месяцев, но сроки были сдвинуты из-за пандемии Covid-19.

Ожидается, что стоимость Spotify в России составит 169 рублей. Таким образом сервис сможет конкурировать с Apple Music, Boom и «Яндекс.Музыка».

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Читайте также

Сейчас на главной

Apple планирует перейти на свои видеокарты следом за процессорами

Spotify запустится в России 15 июля

Теперь в Minecraft можно сыграть внутри Half-Life

Qualcomm Snapdragon 865+ представлена официально

Samsung может убрать зарядку из комплектации смартфонов

Утечка: ASUS ROG Phone 3 покажут уже 22 июля, он получит Snapdragon 865+

Показаны качественные макеты iPhone 12

Игры для Xbox Series X покажут 23 июля

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить