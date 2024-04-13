ИИ-функции Galaxy AI появятся на старых смартфонах и планшетах Samsung

Компания Samsung планирует распространить ИИ-функции Galaxy AI, которые впервые были представлены на смартфонах Galaxy S24, на свои старые устройства.

В мае обновление One UI 6.1 выйдет на Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4, а также на планшетах Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra. Обновление включит в себя версию Galaxy AI с некоторыми ограничениями, например, без функции Instant Slow-Mo.

Кроме того, обновление получат устройства Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Z Flip 3 и Z Fold 3, но их версия ИИ будет еще более урезана и включит только функции Circle to Search и Magic Rewrite.