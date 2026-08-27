Codex может получить режим непрерывной работы

OpenAI тестирует для Codex режим непрерывной работы Persistent mode, но пока не планирует его скорый запуск. По данным источника, функция появилась в кодовой базе консольной версии агента.

В этом режиме Codex сможет работать, пока его не «усыпят». Агент будет самостоятельно создавать последующие задачи, выполнять их между сессиями и учитывать прошлые взаимодействия с пользователем.

Persistent mode не расширит полномочия агента. Для изменений за пределами системы пользователя ему потребуется отдельное разрешение.