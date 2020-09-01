Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Игровой монитор LG UltraGear 27GN950 появился в России

LG представила для российского рынка игровой монитор UltraGear 27GN950. Он получил характеристики, востребованные на рынке геймерского оборудования и может претендовать на лидерские позиции в сегменте премиальных мониторов.

  • 27gn950 20

Новый монитор LG UltraGear обеспечивает четкость передачи изображения благодаря разрешению 4K. Также есть возможности отображения цветового пространства DCI-P3. А благодаря технологии потокового сжатия VESA (DSC) монитор может обеспечить изображение в формате 4K UHD в 10-битном цвете с частотой обновления 144 Гц при подключении всего через один кабель DisplayPort.

  • 4
  • 3 1 1
  • 2 1 1

27-дюймовый монитор UltraGear это первый 4K IPS игровой дисплей от LG с откликом в 1-миллисекунду и технологией Gray-to-Gray (GTG). Благодаря использованию IPS вместо TN-панелей, мониторы LG UltraGear по словам производителя, обеспечивают высокую скорость без ущерба качеству изображения. Совместимая с NVIDIA G-SYNC и имеющая поддержку HDR, модель UltraGear предлагает улучшенное качество изображения с плавными движениями.

Подпишитесь на The GEEK в Instagram

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить