Тим Кук покинет пост главы Apple 1 сентября
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Тим Кук покинет пост главы Apple 1 сентября

Тим Кук станет исполнительным председателем, а компанию возглавит Джон Тернус.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:30
Тим Кук покинет пост главы Apple 1 сентября

Тим Кук покинет пост генерального директора Apple во вторник, 1 сентября, и перейдёт на должность исполнительного председателя. Компанию должен возглавить Джон Тернус, много лет отвечавший за аппаратную разработку.

23 августа на территории Apple прошла прощальная встреча в честь Кука. В ней участвовали около 200 человек, а среди выступавших были Лорин Пауэлл Джобс, бывший операционный директор Apple Джефф Уильямс, Эдди Кью и Тернус.

Кук не уходит из Apple: в новой роли он будет участвовать в отдельных делах компании, включая взаимодействие с политиками в разных странах. При этом публичных появлений руководителя станет меньше.

Джон Тернус работает в Apple с 2001 года, а с 2021-го занимает пост старшего вице-президента по аппаратному обеспечению. Сентябрьская презентация iPhone должна стать его первым крупным запуском в роли главы компании.

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