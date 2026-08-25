Safari в iOS 27 научится собирать вкладки по темам
Новости

Safari в iOS 27 научится собирать вкладки по темам

Safari в iOS 27 также сможет следить за изменениями на сайтах и создавать расширения с помощью ИИ.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:43
Safari в iOS 27 научится собирать вкладки по темам

Safari в iOS 27 получит автоматическую сортировку открытых вкладок по темам, создание собственных расширений с помощью ИИ и уведомления об изменениях на сайтах. Новые возможности уже доступны в бета-версиях системы.

Браузер будет объединять страницы с близким содержанием в тематические группы и позволит отфильтровать их в режиме просмотра вкладок. На стартовой странице появится раздел Resume Browsing с недавно закрытыми темами и вкладками с других устройств.

Через отдельный пункт можно будет описать нужную функцию обычным текстом: например, установить минимальный размер шрифта, добавить таймер или изменить оформление сайта. Для автоматической группировки, расширений и настраиваемых уведомлений потребуется Apple Intelligence.

Функция Notify Me сможет отслеживать изменения на выбранной странице — например, появление товара в наличии. Проверка будет выполняться не чаще раза в час. Также предусмотрены ежедневный, еженедельный и ежемесячный интервалы. Работать на старте, скорее всего, будет только в США.

В приложении «Пароли» появится автоматическая замена слабых и скомпрометированных паролей на поддерживаемых сайтах.

Обсудить

Главное по теме

Новости Тим Кук покинет пост главы Apple 1 сентября

Тим Кук станет исполнительным председателем, а компанию возглавит Джон Тернус.
Новости Слух: iPad mini с OLED выйдет к концу октября Новости Apple выпустила пятые публичные беты iOS 27 и iPadOS 27

Похожие материалы

Apple Apple выпустила седьмую бета-версию macOS Golden Gate

Пока только для разработчиков.

 Apple Apple выпустила седьмую бета-версию watchOS 27

Время обновиться.

 Apple Слух: Apple Home Hub получит профили с распознаванием пользователя

Умный экран сможет показывать персональный контент разным пользователям.

 Apple Утечка: юбилейный iPhone может получить отверстие в экране

Изогнутый корпус и две горизонтальные камеры.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Samsung упростила перенос с iPhone на Galaxy Z Fold8 Discord не получила повестку Take-Two по утечкам GTA VI Игровой мини-планшет iQOO существует и скоро будет представлен Официально: Xiaomi выводит серию бытовой техники Mijia на российский рынок Google начала развёртывать Motion Assist в Android 17 Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

24 августа · vivo

Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

Почти флагман, но с гораздо более приятной ценой.
  1. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  2. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  3. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
  4. 12 Авг

    HUAWEI

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max
  5. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
Смотреть все обзоры →