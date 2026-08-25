Safari в iOS 27 научится собирать вкладки по темам

Safari в iOS 27 получит автоматическую сортировку открытых вкладок по темам, создание собственных расширений с помощью ИИ и уведомления об изменениях на сайтах. Новые возможности уже доступны в бета-версиях системы.

Браузер будет объединять страницы с близким содержанием в тематические группы и позволит отфильтровать их в режиме просмотра вкладок. На стартовой странице появится раздел Resume Browsing с недавно закрытыми темами и вкладками с других устройств.

Через отдельный пункт можно будет описать нужную функцию обычным текстом: например, установить минимальный размер шрифта, добавить таймер или изменить оформление сайта. Для автоматической группировки, расширений и настраиваемых уведомлений потребуется Apple Intelligence.

Функция Notify Me сможет отслеживать изменения на выбранной странице — например, появление товара в наличии. Проверка будет выполняться не чаще раза в час. Также предусмотрены ежедневный, еженедельный и ежемесячный интервалы. Работать на старте, скорее всего, будет только в США.

В приложении «Пароли» появится автоматическая замена слабых и скомпрометированных паролей на поддерживаемых сайтах.