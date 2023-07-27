На сайте Rockstar появилось упоминание новой версии Red Dead Redemption

Датамайнер под ником Tez2 обнаружил обновленное лого первой Red Dead Redemption на официальном сайте Rockstar Games. Кроме того, логотип выполнен в увеличенном разрешении, а в списке игр на сайте появилась Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver) под кодовым названием RDR1RSP.

Это не первый случай, когда игроки обнаруживают еще не анонсированные проекты Rockstar с помощью логотипов. Предыдущий пример — Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, который был найден в фирменном лаунчере Rockstar.

Обновленное лого

Судя по находке логотипа и его появлению на сайте, стоит предположить, что анонс ремастера или ремейка первой Red Dead Redemption вполне возможен в ближайшее время.

Официального подтверждения от Rockstar Games пока нет, но фанаты надеются на возможность увидеть обновленную версию этой культовой игры.