Huawei выпустит три новых смартфона с сервисами Google

Huawei выпустит три новых смартфона в рамках старой линейки. Они будут называться Huawei P30 Lite (2020), Huawei P30 Lite 256GB Edition и Huawei P30 Lite XL.

Длинные названия и использование старой линейки помогает производителю сохранять в смартфонах сервисы Google. На новые устройства Huawei, из-за сложившийся между станами Китая и США ситуации, нельзя установить Google Mobile Services. Поэтому производитель будет выпускать новые смартфоны под видом старой линейки.

До этого, у Huawei не было таких длинных названий и моделей на каждый год. Новинки поступят в продажу в Европе в ближайшее время.

Тем временем, Huawei параллельно уже запустила в Китае бета-версию собственных сервисов и приложений Huawei Mobile Services (HMS). Однако, компания заявляла, что HMS все еще не является полноценной заменой “запрещенке” от Google.