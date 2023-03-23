Huawei выпустила фитнес-браслет и Bluetooth-гарнитуру в одном устройстве — Huawei Talking Bracelet B7

Huawei представила новое устройство — Talking Bracelet B7, которое сочетает в себе функции фитнес-браслета и Bluetooth-гарнитуры. На первый взгляд он выглядит как обычный фитнес-браслет, но его экран AMOLED диагональю 1,53 дюйма (326 ppi) можно отсоединить от корпуса и использовать как наушник с микрофоном с функцией подавления шумов.

Корпус браслета выполнен из нержавеющей стали, а ремешок изготовлен из высококачественной кожи или фторкаучука в черном и коричневом цветах. Устройство имеет класс защиты IP57 и внутри установлен процессор Kirin A1.

Talking Bracelet B7 поддерживает мониторинг уровня кислорода в крови и качества сна, а также отслеживает сердечный ритм и различные режимы тренировок. Для сопряжения со смартфоном используется Bluetooth 5.2, а заявленное время автономной работы составляет два дня при обычном сценарии использования.

Стоимость Talking Bracelet B7 на китайском рынке начинается от 999 юаней (около 11 000 рублей). В 2022 году компания выпустила умные часы Huawei Watch Buds со встроенными наушниками.