Huawei представила умные часы Watch Buds со встроенными наушниками

Компания Huawei сегодня официально представила умные часы Watch Buds, которые содержать в себе беспроводные наушники. При этом утверждается, что они обеспечивают высокое качество звучания.

Наушники автоматически определяют положение в ухе и не делятся на левый и правый. Каждый из них весит всего 4 грамма, а вот время автономной работы не указано. Неизвестны также технические параметры.

Что касается часов, то у них есть экран AMOLED на 1,43 дюйма, 80 режимов тренировки, датчики ЧСС и SpO2, функции мониторинга сна и другие возможности. В качестве операционной системы заявлена HarmonyOS 3.0.

Цена вопроса — 430 долларов. Пока неясно, будет ли новинка продаваться за пределами Китая.