Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Huawei станут использовать процессоры MediaTek Dimensity вместо Kirin

Всем известно, что Huawei страдает от санкций со стороны США, которые не позволяют ей выпускать смартфоны с компонентами, созданные с помощью американского оборудования или ПО. Однако представители компании ищут пути обхода таких ограничений, и они находятся. Так, благодаря источникам из Китая, недавно стало известно, что Huawei сможет выпускать смартфоны с 5G-процессорами, созданными в MediaTek.

Как же такое возможно? Здесь все выглядит интересно, ведь с 15 сентября компанию TSMC обязали прекратить выпуск чипсетов HiSilicon Kirin. Но, еще до этого рокового числа, представители Huawei успели заключить довольно солидный контракт с тайваньской компанией. В контракте речь идет о поставке чипсетов MediaTek Dimensity, которые получили интегрированный модем 5G. Очевидно, что данные комплектующие найдут применение в будущих моделях смартфонов китайской компании.

Кто-то может подумать, что это фейковая новость, но в ее подтверждение выступают финансовые детали сделки. И речь идет о прибыли, которая получила MediaTek. Ведь в третьем квартале она составила порядка 3,3 млрд. долларов. Что касается годовой прибыли, то она составила 44,7%, а чистая прибыль и вовсе увеличилась до неимоверных цифр – 93,7%. Вся эта ситуация наводит на мысль, что первое время Huawei удастся выпускать смартфоны и обходить санкции со стороны США.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
Ithome
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

Комментарии

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить