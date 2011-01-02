Huawei станут использовать процессоры MediaTek Dimensity вместо Kirin

Всем известно, что Huawei страдает от санкций со стороны США, которые не позволяют ей выпускать смартфоны с компонентами, созданные с помощью американского оборудования или ПО. Однако представители компании ищут пути обхода таких ограничений, и они находятся. Так, благодаря источникам из Китая, недавно стало известно, что Huawei сможет выпускать смартфоны с 5G-процессорами, созданными в MediaTek.

Как же такое возможно? Здесь все выглядит интересно, ведь с 15 сентября компанию TSMC обязали прекратить выпуск чипсетов HiSilicon Kirin. Но, еще до этого рокового числа, представители Huawei успели заключить довольно солидный контракт с тайваньской компанией. В контракте речь идет о поставке чипсетов MediaTek Dimensity, которые получили интегрированный модем 5G. Очевидно, что данные комплектующие найдут применение в будущих моделях смартфонов китайской компании.

Кто-то может подумать, что это фейковая новость, но в ее подтверждение выступают финансовые детали сделки. И речь идет о прибыли, которая получила MediaTek. Ведь в третьем квартале она составила порядка 3,3 млрд. долларов. Что касается годовой прибыли, то она составила 44,7%, а чистая прибыль и вовсе увеличилась до неимоверных цифр – 93,7%. Вся эта ситуация наводит на мысль, что первое время Huawei удастся выпускать смартфоны и обходить санкции со стороны США.