Huawei Pura 90 Pro и 90 Pro Max: новые детали о «железе» перед анонсом

Презентация новой линейки Huawei Pura 90 состоится уже 20 апреля. Она не будет позиционироваться как флагманская серия и не получит модель с приставкой Ultra. Накануне анонса в сети появились новые подробности о «начинке» будущих смартфонов. И они выглядят неоднозначно.

По данным утечек, базовая модель Pura 90 может получить процессор Kirin 9010S, который уже использовался в прошлогоднем Pura 80 (обзор). То есть серьезного прироста производительности ждать точно не стоит.

В то же время старшие Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max якобы будут работать на чипе Kirin 9030S. При этом сообщается, что это может быть переименованная версия субфлагманского Kirin 8030 с конфигурацией 8 ядер (1×2,85 ГГц, 3×2,25 ГГц и 4×1,75 ГГц) и графикой с частотой 933 МГц.

Ранее Huawei уже раскрыла уникальный дизайн Pura 90 Pro и Pro Max в градиентной расцветке. Чем еще удивит новая линейка, узнаем совсем скоро.