Устройство получило 8,8-дюймовый OLED-экран с покрытием PaperMatte, корпус толщиной 5,1 мм и аккумулятор на 6400 мА·ч.
Редакция The GEEK сегодня в 09:00
Компактный планшет HUAWEI MatePad Mini появился в России

МТС объявила о старте предзаказа на планшет HUAWEI MatePad Mini в России. Оформить заказ можно с 19 по 26 мая в интернет-магазине оператора.

HUAWEI MatePad Mini оснащён 8,8-дюймовым OLED-экраном HUAWEI FullView с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. Версия PaperMatte получила антибликовое покрытие и эффект бумаги для более комфортного чтения и рукописного ввода.

Планшет доступен в цветах «зелёный шалфей» и «графитовый чёрный». Во время предзаказа версия PaperMatte с конфигурацией 12/256 ГБ предлагается за 47 990 рублей с учётом скидки 10 тысяч рублей. Версия 8/256 ГБ стоит 41 990 рублей со скидкой 9 тысяч рублей.

Покупатели также получат чехол-книжку в подарок. Позже аксессуар будут продавать отдельно за 4990 рублей.

