Huawei рассекретила дизайн Pura 90 Pro и Pro Max до презентации

Huawei официально подтвердила, что серия Pura 90 будет представлена 20 апреля. Одновременно компания показала внешний вид моделей Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, не дожидаясь полноценной премьеры.

Судя по опубликованным материалам, смартфоны сохранят фирменный треугольный блок камер, но получат плоские боковые грани и более яркие расцветки. В тизерах Huawei отдельно делает акцент на градиентных вариантах корпуса.

Одновременно в Китае уже открыли предзаказ на обе модели. По данным профильных источников, Pura 90 Pro выйдет в четырех цветах, а Pro Max в пяти. Для обеих версий ожидаются конфигурации памяти вплоть до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя.

По неофициальным данным, серия сделает ставку на камеры. Смартфонам приписывают новый чип Kirin 9030, батарею около 7000 мАч, 120-герцевый экран, крупный основной сенсор и 200-мегапиксельный перископический модуль. Но эти характеристики Huawei пока не подтвердила, поэтому до презентации их стоит воспринимать как предварительные.