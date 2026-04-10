Huawei рассекретила дизайн Pura 90 Pro и Pro Max до презентации

Анонс новинок намечен на 20 апреля.
Редакция The GEEK сегодня в 20:32
Huawei официально подтвердила, что серия Pura 90 будет представлена 20 апреля. Одновременно компания показала внешний вид моделей Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, не дожидаясь полноценной премьеры. 

Судя по опубликованным материалам, смартфоны сохранят фирменный треугольный блок камер, но получат плоские боковые грани и более яркие расцветки. В тизерах Huawei отдельно делает акцент на градиентных вариантах корпуса. 

Одновременно в Китае уже открыли предзаказ на обе модели. По данным профильных источников, Pura 90 Pro выйдет в четырех цветах, а Pro Max в пяти. Для обеих версий ожидаются конфигурации памяти вплоть до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя. 

Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

По неофициальным данным, серия сделает ставку на камеры. Смартфонам приписывают новый чип Kirin 9030, батарею около 7000 мАч, 120-герцевый экран, крупный основной сенсор и 200-мегапиксельный перископический модуль. Но эти характеристики Huawei пока не подтвердила, поэтому до презентации их стоит воспринимать как предварительные.

Читайте также
Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов
HUAWEI

Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

Титановый корпус легче Garmin, экран ярче Apple Watch, батарея живучее Samsung, но главный вопрос к GT Runner 2…
Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11 вышли в России
HUAWEI

Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11 вышли в России

Большое обновление носимых устройств.
HUAWEI Mate 80 Pro представлен в России
HUAWEI

HUAWEI Mate 80 Pro представлен в России

Предзаказ стартует уже в ближайшие дни.
Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек
Galaxy S22

Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек

Устройства внезапно определяются как корпоративные и требуют подключение к чужой системе управления.
Ещё по теме
HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере

HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере
Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками

Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками
Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей

Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей
HONOR 600 Lite поступил в продажу в России

HONOR 600 Lite поступил в продажу в России
Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок

Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок
Apple выпустила iOS 26.4.1

Apple выпустила iOS 26.4.1
Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone

Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone
OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке

OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке
Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России

Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России
Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном

Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном
Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России

Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России
Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27

Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27
Honor 600 Pro показался на «живых» фото

Honor 600 Pro показался на «живых» фото
Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1

Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1
