HUAWEI представила в России обновлённый планшет HUAWEI MatePad

Huawei представляет в России обновлённый планшет HUAWEI MatePad с экраном 10,4 дюйма, объемом памяти 64 ГБ, производительным процессором Kirin 820 и целым набором функций для многозадачной работы. Планшет поддерживает стандарт Wi-Fi 6, который обеспечивает более быструю и стабильную беспроводную связь. Устройство также получило стереосистему от Harman/Kardon c четырьмя динамиками. Данный планшет стал вторым в серии устройством, получившим обновление. Ранее в феврале этого года был представлен HUAWEI MatePad в конфигурации 128 ГБ.

Восьмиядерный процессор Kirin 820, изготовленный по 7-нм технологическому процессу, и работающий на частоте до 2,36 ГГц. Интегрированный графический модуль Mali-G57 гарантирует плавное воспроизведение игровой графики, видеороликов и другого визуального контента. Новый нейронный модуль, построенный на архитектуре Da Vinci, демонстрирует на 73% более высокую скорость обработки алгоритмов искусственного интеллекта по сравнению с предыдущим поколением. HUAWEI MatePad поддерживает стандарт Wi-Fi 6, благодаря которому пиковая скорость скачивания достигает 2,400 Мбит/с. Продолжительную работу устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7250 мА×ч. Технология быстрой зарядки 10В/2,25A позволяет пополнять батарею на 100% всего за 2,5 часа.

10,4-дюймовый экран с узкими рамками занимает 84% фронтальной поверхности устройства. Разрешение 2000×1200 и плотность пикселей 225 ppi обеспечивают высокую детализацию изображения и визуальный комфорт.

Планшет оснащен стереосистемой с четырьмя динамиками, которая прошла сертификацию в компании Harman/Kardon и на аппаратном уровне оптимизирована для многоканального звучания. Система поддерживает аудио эффекты HUAWEI Histen 6.1, обеспечивая трёхмерное пространственное аудио и предоставляя пользователям полный контроль с помощью встроенного эквалайзера.

Дополнительные мультимедийные возможности обеспечивают основная и широкоформатная фронтальная камеры с разрешением 8 МП, система с четырьмя микрофонами и технологией шумоподавления, а также возможность подключения стилуса HUAWE M-Pencil.

Цены и доступность

Обновлённый планшет HUAWEI MatePad в цвете «полночный серый» и конфигурации 4 ГБ + 64 ГБ (Wi-Fi) с 13 апреля 2021 года появится в продаже в официальном интернет-магазине Huawei и с 20 апреля 2020 года в магазинах-партнерах компании.

Рекомендованная розничная цена устройства составит 23 990 рублей.