Huawei представила новые планшеты на базе HarmonyOS в России

Компания Huawei представляет на российском рынке три новых планшета серии HUAWEI MatePad: MatePad 11, MatePad Pro с диагональю экрана 12,6 дюйма и более компактную версию MatePad Pro с диагональю 10,8 дюйма.

HUAWEI MatePad 11

Устройства работают под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2 c новым стилем оформления рабочего стола, поддерживают подключение стилуса HUAWEI M-Pencil второго поколения и взаимосвязь мыши и клавиатуры. Также планшеты имеют обновлённую функцию HUAWEI Share для кроссплатформенного взаимодействия c ноутбуками и быструю зарядку.

Стоимость

HUAWEI MatePad Pro (12.6″) – 69 990 рублей;

HUAWEI MatePad Pro (10,8″) – 55 990 рублей;

HUAWEI MatePad 11 – от 34 990 рублей.

Предварительный заказ в России на новые планшеты HUAWEI MatePad 11 и двух версий HUAWEI MatePad Pro стартует с 20 июля 2021 года.