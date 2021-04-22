Компания Huawei представила на российском рынке HUAWEI Band 6, который стал первым фитнес-браслетом бренда, получившим FullView AMOLED-экран с диагональю 1,47 дюйма, занимающий 64% фронтальной поверхности устройства. Фитнес-браслет получил расширенный набор функций для мониторинга параметров организма и тренировок, продолжительное время автономной работы, быструю зарядку и актуальный эргономичный дизайн.

HUAWEI Band 6 — первый фитнес-браслет компании Huawei с функцией круглосуточного мониторинга уровня насыщения крови кислородом SpO2, которая дополняет обширный набор инструментов мониторинга состояния здоровья: отслеживание пульса, качества сна, уровня стресса и других параметров. Для измерения физической активности устройство поддерживает 96 профессиональных режимов анализа данных тренировок, позволяющих пользователям повысить эффективность занятий спортом и фитнесом и быстрее достигать поставленных целей. Вес устройства всего 18 грамм.

Браслет оснащен AMOLED-экраном 1,47″ с разрешением 194×368 и плотностью пикселей 282 ppi. Дисплей стал на 148% больше, чем у предыдущих моделей линейки фитнес-трекеров, а соотношение экрана к площади фронтальной поверхности корпуса увеличилось до 64%.

Ремешок фитнес-браслета доступен в оттенках «графитовый черный», «янтарный восход», «розовая сакура» и «насыщенный зеленый». При его изготовлении использовалась технология полимеризации ультрафиолетовым излучением. Корпус устройства выполнен из армированного стекловолокном полимера и дополнен легким текстурным металлическим покрытием.

В новинке доступно 85 тренировочных режимов, включая фитнес, игры с мячом и танцевальные тренировки, позволяют отслеживать практически неограниченное разнообразие активностей. HUAWEI Band 6 использует разработанный компанией профессиональный алгоритм отслеживания упражнений HUAWEI TruSport, который определяет возможности конкретного пользователя при выполнении различных упражнений, используя целый набор параметров, таких как данные о динамике изменения сердечного ритма и темп выполнения упражнений.

Цены и доступность

Предзаказ на HUAWEI Band 6 стартует 29 апреля: устройство можно будет приобрести по специальной сниженной цене. В открытой продаже фитнес-браслет появится 13 мая по цене 3990 рублей.