HUAWEI объявила о скидках в официальном интернет-магазине

Компания HUAWEI объявила о начале скидок и спецпредложений в официальном интернет-магазине. В рамках акции, которая стартует 10 ноября и продлится до 15 ноября, покупатели смогут приобрести устройства HUAWEI с выгодой до 50%. В акции участвуют категории устройств экосистемы HUAWEI, доступные на российском рынке: ноутбуки, смартфоны, планшеты, беспроводные наушники и смарт-часы.

Максимальная скидка 17 249 рублей распространяется на флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X, а при покупке HUAWEI MateBook X Pro 2020 пользователи могут сэкономить 13 000 рублей. Другие ноутбуки HUAWEI можно приобрести с выгодой до 10 000 рублей.

Смартфоны HUAWEI P40 Pro+ и HUAWEI P40 предлагаются со скидкой 10 000 рублей, также при покупке HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI P30, HUAWEI nova 5T выгода составит 5 000 рублей.

Приобретая планшет HUAWEI MatePad Pro, покупатели получат фирменный стилус или клавиатуру. Скидка 2 000 рублей будет действовать на смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro. А при покупке HUAWEI WATCH GT 2 пользователям предлагаются беспроводные TWS-наушники HUAWEI FreeBuds 3i стоимостью 8 990 рублей в подарок.

Кроме того, в рамках акции состоится розыгрыш с возможностью выиграть смартфон, планшет, носимые устройства и другие призы. Подробнее ознакомиться с ассортиментом и условиями акции можно на сайте интернет-магазина.