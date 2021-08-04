HUAWEI nova 8 выходит на российский рынок

Huawei объявил о расширении линейки смартфонов HUAWEI nova на российском рынке и представил первую в серии модель HUAWEI nova 8. Новинка получила камеру из четырёх модулей, позволяющих делать фотоснимки и видеоролики с высоким разрешением. А также ёмкую батарею и поддержку быстрой зарядки.

OLED-экран HUAWEI nova 8 имеет диагональ 6,57 дюйма и поддерживает частоту обновления кадров до 90 Гц. Смартфон оснащён системой фотокамер Nebular Camera System, которая состоит из четырёх модулей. В неё входит основная камера с разрешением 64 МП, ультраширокоугольная камера на 8 МП и камеры для макросъёмки и эффекта боке с разрешением 2 МП.

Смартфон также получил функцию записи HD-видео с двух камер одновременно: крупный план с основной камеры и более общий с ультраширокоугольной. Для съёмки селфи есть фронтальная камера с разрешением 32 МП, получившая режим ночной съёмки Super Night Selfie 2.0 и интеллектуальный алгоритм удаления бликов.

Поддержка быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge с мощностью 66 Вт позволяет при необходимости пополнять батарею во время коротких перерывов. Зарядка от 0 до 60% занимает всего 15 минут, а до 100% — 35 минут.

HUAWEI nova 8 построен на базе процессора Kirin 820E, изготовленного по 7-нанометровому технологическому процессу, оснащён шестиядерным графическим модулем Mali-G57, 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 128 ГБ. Вес смартфона составляет 169 г при толщине корпуса 7,64 мм.

Предварительный заказ в России на новый смартфон HUAWEI nova 8 в цвете «розовое золото» стартует 10 августа 2021 года. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 39 999 рублей.