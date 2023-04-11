Huawei Nova 11 Ultra получит камеру с переменной диафрагмой

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал много подробностей о Huawei Nova 11 Ultra. Его анонс состоится уже 17 апреля.

Сообщается, что смартфон получит переменную диафрагму камеры и поддержку спутниковой связи. Однако, на фоне этих флагманских функций, портит картину процессор Snapdragon 778G 4G, который был выпущен два года назад. Ранее предполагалось, что производитель будет использовать чип Snapdragon 8+ Gen 1.

Также устройству приписывают 6,78-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2652×1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и ШИМ 1440 Гц. Емкость батареи составит 4500 мАч + поддержка зарядки 100-ваттной технологии. Основную камеру наделят 50-мегапиксельным RYYB-сенсором с переменной диафрагмой, 8-мегапиксельный широкоугольной и макро-датчиком. Фронтальная камера будет сдвоенная: 60 + 8 Мп.

Ждем анонс.