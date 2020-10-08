Huawei начала переговоры о продаже бренда Honor

Всё-таки Huawei начала искать покупателя на свой бренд Honor. Сейчас стало известно о переговорах китайского гиганта с Digital China Group и остальными потенциальными покупателями. На такой шаг пришлось идти из-за санкций США.

Если продажа окажется удачной, то бренд сможет обойти санкции и вступить на рынок премиальных смартфонов. Сейчас Honor ориентирован на молодёжную аудиторию и выпускает устройства среднего класса. Сумма сделки оценивается около 3,7 млрд долларов.

Digital China Group является главным дистрибутором смартфонов Honor. Кроме того, потенциальными покупателями могут выступить производители TCL и даже Xiaomi.