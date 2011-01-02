Huawei может продать бренд Honor

Все мы давно знаем, что Huawei испытывает некие трудности из-за санкций США. Вначале компании запретили использовать сервисы Google, что по сути является отзывом лицензии ОС, а после прекратились поставки необходимых комплектующих для чипсетов китайского гиганта. Без проблем также не остался дочерний суббренд Honor.

Уже сейчас Huawei подумывает над продажей подразделения Honor, чтобы обеспечить бренду хоть какое-то будущее на мировой арене. По мнению авторитетно аналитики Минг-Чи Куо, чтобы Huawei смогла противодействовать санкциям США, наиболее благоприятным сценарием является продажа бренда.

Таким образом Honor не будет принадлежать Huawei, а все ограничения США отойдут на второй план. Бизнес сможет развиваться дальше, а кроме бюджетных смартфонов, могут появиться настоящие премиальные флагманы.

Кроме того, Мин-Чи Куо отмечает, что Honor достаточно ценный бренд и велика вероятность сохранения его стоимости при продаже.