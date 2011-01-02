Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Huawei может продать бренд Honor

Все мы давно знаем, что Huawei испытывает некие трудности из-за санкций США. Вначале компании запретили использовать сервисы Google, что по сути является отзывом лицензии ОС, а после прекратились поставки необходимых комплектующих для чипсетов китайского гиганта. Без проблем также не остался дочерний суббренд Honor.

Уже сейчас Huawei подумывает над продажей подразделения Honor, чтобы обеспечить бренду хоть какое-то будущее на мировой арене. По мнению авторитетно аналитики Минг-Чи Куо, чтобы Huawei смогла противодействовать санкциям США, наиболее благоприятным сценарием является продажа бренда.

Таким образом Honor не будет принадлежать Huawei, а все ограничения США отойдут на второй план. Бизнес сможет развиваться дальше, а кроме бюджетных смартфонов, могут появиться настоящие премиальные флагманы.

Кроме того, Мин-Чи Куо отмечает, что Honor достаточно ценный бренд и велика вероятность сохранения его стоимости при продаже.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
Gizmochina
Теги: 

По теме

Комментарии

Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить