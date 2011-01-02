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Новости

Huawei может получить чипы Qualcomm для своих смартфонов

Как известно, против компании Huawei действуют американские санкции, из-за чего её мобильные процессоры Kirin больше не производят. Однако теперь китайцы могут использовать чипы Qualcomm. Компания получила официальное разрешение на торговлю китайским гигантом.

Таким образом, не стоит исключать возможности появления флагманов P50 на базе Snapdragon 875 или бюджетных решений на какой-нибудь 700-й серии.

Отметим, что санкции понемногу смягчаются. Huawei снова может заказывать компоненты у Intel, AMD, Sony, Samsung и других. При этом компания продолжает разрабатывать собственную ОС HarmonyOS, которую планируется запустить в декабре.

На данный момент не сообщается, когда именно появятся новые смартфоны на базе чипов линейки Snapdragon.

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Источник:
GizmoChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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