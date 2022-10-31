Huawei может полностью уйти из России

Компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов, планшетов и другой техники в Россию. Из этого СМИ сделали вывод, что производитель можно окончательно уйти из страны.

Как отмечается, интернет-магазин и официальные салоны Huawei пока продолжают продажи, однако новых товаров не поставляется, это то, что было завезено в страну ранее. Помимо этого, появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса Huawei в бизнес-центре «Крылатские холмы». Его освободят 1 февраля 2023 года.

При этом российское представительство Huawei продолжает работать со СМИ и блогерами. У редакции The GEEK есть на тестировании устройство компании, а скоро на него выйдет обзор.

Отметим, что поставки техники Huawei в Россию прекратились весной, хотя летом в магазинах снова появились смартфоны и другие устройства. Однако потом появилась информация о прекращении продаж товаров через фирменные салоны Huawei в России. А в начале осени стало известно, что персонал переводят в Казахстан и Узбекистан.

Не исключено, что компания останется на рынке, но силами одного из дистрибьюторов, который будет закупать технику у посредников в Китае.