Huawei может начать выпускать автомобили

Ни для кого не является секретом, что производителям смартфонов стал тесен исключительно этот рынок. Они начали постигать новые ниши и одной из них является выпуск автомобилей. По этому пути уже пошли Apple, теперь к ним присоединились представители Huawei. Правда, компания не одна будет работать, как они заявляют, над умным инновационным автомобилем. Сразу три компании объединились в проект «CHN Project».

Вместе с упомянутой ранее Huawei, в этот концерн вошли представители Changan Automobile и CATL. Кстати, с последней представители Huawei уже имеют партнерские связи. Не так давно обе компании занялись разработкой высоковольтной системы питания для электромобилей.

Работа трех компаний будет вестись в нескольких направлениях. Из них в приоритете будут платформенные технологии: приложения для автомобилей, ОС для взаимодействия с транспортными средствами, а также архитектура для вычислений и коммуникаций. Кроме этого достаточно времени будет выделено на разработку высоковольтных систем питания и шасси. Если все это удастся реализовать на практике, тогда будет создан бренд умных автомобилей высокого класса.

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