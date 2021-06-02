Huawei представил планшет HUAWEI MatePad Pro на основе HarmonyOS 2

Huawei анонсировала запуск HUAWEI MatePad Pro, первого планшета на основе операционной системы HarmonyOS 2. Созданная для нового поколения умных устройств, HarmonyOS 2 обеспечивает планшету HUAWEI MatePad Pro обновленный функционал. При помощи распределённой технологии планшет использует возможности других универсальных устройств — от смартфонов и ПК до умных телевизоров — для максимальной поддержки творческих и рабочих процессов.

HUAWEI MatePad Pro оснащен флагманским процессором Kirin 9000E и 12,6-дюймовым OLED-экраном FullView, который имеет полезную площадь 90%, контрастность 1 000 000: 1, поддерживает пространство DCI-P3 с широким цветовым охватом и точную цветопередачу, соперничая в этом с профессиональными мониторами. Обновленные функции разделения окна APP Multiplier и многооконный режим улучшают работу в многозадачном режиме. Стилус второго поколения HUAWEI M-Pencil получил целый ряд обновлений в области дизайна, технологий и производительности.

Планшет HUAWEI MatePad Pro оснащен 12,6-дюймовым OLED-экраном FullView. Благодаря соотношению сторон 16:10 и рамкам шириной 5,6 мм полезная площадь экрана составляет 90%. Кроме того, экран HUAWEI MatePad Pro имеет цветопередачу на уровне профессиональных мониторов, что позволяет фотографам и дизайнерам использовать планшет как портативный второй монитор. Благодаря аппаратным решениям для фильтрации синей составляющей спектра подсветки, HUAWEI MatePad Pro стал первым планшетом, прошедшим ряд тестов и получившим сертификат TÜV Rheinland Full Care Display 2.0.

HUAWEI MatePad Pro оснащен звуковой системой с восемью динамиками, которая включает высоко- и низкочастотные излучатели с большой амплитудой, что обеспечивает эффект полного погружения в мультимедийный контент.

Huawei также представила HUAWEI M-Pencil второго поколения, который оснащён пером с платиновым покрытием и прозрачным наконечником, имеет ультранизкую задержку реакции и распознает до 4096 уровней силы нажатия. Стилус поддерживает широкий спектр новых интерактивных возможностей, включая HUAWEI FreeScript, которая в реальном времени преобразует рукописный текст в печатный, а также использует двойное касание для переключения между различными функциями. Разработанный Huawei инструментарий Pencil Engine открыт для разработчиков во всём мире, и может быть интегрирован в сторонние приложения для получения более естественных эффектов при рисовании и рукописном вводе.

HUAWEI Smart Magnetic Keyboard – это полноразмерная клавиатура, которая имеет свободный ход 1,3 мм для наиболее удобного набора текста. Поддержка Bluetooth, беспроводная зарядка и магнитное крепление к планшету повышают производительность HUAWEI MatePad Pro в любой офисной задаче.

В июне 2021 года HUAWEI MatePad Pro появится на некоторых рынках. 12,6-дюймовая версия планшета будет доступна в двух цветах: «серый матовый» и «оливковый зеленый». 10,8-дюймовая версия HUAWEI MatePad Pro также получит обновление процессора и системы HarmonyOS 2 и будет представлена в цвете «полночный серый».

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