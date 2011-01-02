HUAWEI Mate 40 Pro выходит на российский рынок

В России стартовал приём предзаказов на флагманский смартфон HUAWEI Mate 40 Pro. Новинка получила новый дизайн с круглой камерой, процессор Kirin 9000 5G Soc и оптику от Leica.

Кольцевая система камер Space Ring включает в себя три модуля с оптикой Leica и лазерный датчик, которые позволяют качественно снимать разнообразные сюжеты. Основная камера Ultra Vision 50 МП оснащена большим сенсором с фильтром RYYB, который собирает на 40% больше света, чем традиционные сенсоры с фильтром RGGB, а также объективом с диафрагмой f/1.9 и фазовым автофокусом.

Модель оснащена батареей ёмкостью 4400 мАч. Также смартфон поддерживает два вида зарядки HUAWEI SuperCharge — проводную мощностью 66 Вт и беспроводную 50 Вт.

HUAWEI Mate 40 Pro в серебристом цвете будет доступен для предзаказа с 10 по 19 ноября 2020 года по цене 89 999 рублей.