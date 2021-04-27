Huawei Mate 40 Pro 4G станет первым смартфоном, который получит HarmonyOS 2.0 на старте

Компания Huawei добавила на свой сайт смартфоны Huawei Mate 40 Pro 4G и Mate X2 4G без поддержки сетей пятого поколения. Они оба основаны на чипсете Huawei Kirin 9000.

При этом первая модель уже прошла сертификацию, которая подтвердила, кроме прочего, наличие операционной системы HarmonyOS 2.0 из коробки. Таким образом, это будет первый такой смартфон в линейке производителя.

Что касается характеристик, то новинка получит 6,76-дюймовый экран, загнутый на боковые грани. Новинка поддерживает распознавание лиц и имеет сканер отпечатка в дисплее. Есть двойная селфи-камера, 50-мегапиксельная основная с модулями на 20 и 12 МП. Есть оптическое увеличение.

В продажу смартфон поступит уже скоро.