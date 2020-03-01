Huawei готовится к падению продаж из-за ограничений США

Как бы не твердили аналитики о том, что Huawei может благополучно существовать и без сервисов Google, все это заблуждения. И это несмотря на то, что сразу же после того, как правительство США наложило санкции на сотрудничество между двумя компаниями, представители Huawei утверждали, что это не скажется на продажах смартфонов количественно. Увы, теперь можно констатировать тот факт, что это скажется, при том, более чем на 20%.

Данный факт был опубликован в сети представителями ресурса The Information. Если сравнивать с прошлым годом, когда все это началось, то заметному уменьшению устройств противостоял выход новых устройств с сервисами Google, которые еще не попадали под санкции. В этом же году новые смартфоны уже выходят без привычных для многих пользователей сервисов американской компании. В первую очередь это касается линейки P40 Pro.

Ожидается, что анонс состоится 26 марта. Больше всех это скажется на продажах в европейских странах, так как именно здесь большая часть являются обладателями устройств с сервисами Google. На эту негативную тенденцию не сможет повлиять даже наличие собственного магазина приложений – AppGallery.

Конечно, прогноз очень неутешительный, и если он сбудется, а это очень-таки вероятно, то обозначать это будет лишь одно – американское правительство добилось своей цели. И именно поэтому у Huawei уже не останется возможностей на конкуренцию с Apple и Samsung на мировой арене. Разве что еще в Китае можно потягаться, но не более.