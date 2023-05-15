Huawei готовит конкурента iPad Air

В ближайшее время компания Huawei планирует провести крупное мероприятие, на котором будет представлен ряд новинок, включая планшетный компьютер Huawei MatePad Air. Судя по названию, он станет конкурентом для некоторых популярных устройств в этом сегменте.

Один из розничных партнеров компании утечкой раскрыл некоторые характеристики MatePad Air, а также предоставил живые фотографии устройства, которые уже появились в китайских СМИ.

Согласно информации, планшет получит экран IPS с диагональю 11,5 дюйма, разрешением 2,8К и кадровой частотой 90 Гц. В основе аппарата будет SoC Qualcomm Snapdragon 888, а ёмкость аккумулятора составит 8300 мА·ч, при поддержке зарядки мощностью 40 Вт.

Толщина MatePad Air составит 6,4 мм, а вес устройства – 508 граммов. Цена новинки пока неизвестна.