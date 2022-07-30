Huawei Enjoy 50 Pro стал доступен для предзаказа в Китае

На днях Huawei представила смартфон Huawei Enjoy 50 Pro, который позиционируется как премиальная модель среднего класса. Сейчас открылись предзаказы на него в Китае.

У смартфона 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 680, емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + быстрая 40-ваттная зарядка. Сообщается, что устройство заряжается до 50% за 30 минут.

Основная камера тройная: 50, 2 и 2 Мп. Есть суперночной режим, автоматический HDR и поддержка записи видео одновременно на основную и фронтальную камеры.

Также есть модуль NFC.

Ценники на версии Huawei Enjoy 50 Pro следующие:

8 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $250;

8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти — $280.

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