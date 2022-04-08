Honor X8 официально появился в России

Представленный 11 марта смартфон Honor X8 появился в российской рознице. Любой желающий может приобрести аппарат у официальных ритейлеров. Самое интересное, что представители бренда Honor в России не делали никаких официальных анонсов.

Смартфон получил 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2388×1080 точек и частотой обновления экрана 90 ГЦ. Работает аппарат на процессоре Qualcomm Snapdragon 680. За автономность отвечает аккумулятор ёмкость 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Сзади разместились четыре датчика с основным разрешением на 64 МП. Фронтальная камера обладает разрешением на 16 МП.

Honor X8 выделяется достаточно тонким корпусом – 7,45 мм и способностью задействовать флеш-память до 2 ГБ для расширения основной оперативной памяти. Также есть поддержка NFC, что сейчас особенно актуально. Работает смартфон под управлением Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2.

В России смартфон Honor X8 предлагается за 24 990 рублей в чёрном и серебристом вариантах корпуса в версии с 6 ГБ оперативной памяти.

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