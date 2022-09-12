Грядущий Honor X40 появился на живых фото и пресс-изображениях. Смартфон должны представить уже 15 сентября.

Изображения подтверждают, что новинку наделили дисплеем с закругленными краями и вырезом под фронтальную камеру. На тыльной стороне разместили большую кольцевую панель с камерами.

По слухам, Honor X40 получит 6,67-дюймовый OLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 695, емкость аккумулятора — 5100 мАч + поддержка 40-ваттной зарядки.

Основная камера получит два модуля на 50 и 2 Мп, а также вспышку. У фронтальной камеры будет 8 Мп.

Honor X40 будет работать на Android 12 под управлением фирменной оболочки Magic UI 6.1.

Стоимость новинки пока не раскрыта. Ждем 15 сентября, в этот же день должны представить MagicBook V 14 и планшет Honor Tablet X8.

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