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Новости

Honor анонсировала презентацию линейки Honor X40

Honor анонсировала презентацию, на которой покажет новую линейку смартфонов Honor X40, ноутбук MagicBook V 14 и планшет Honor Tablet X8. Мероприятие пройдет 15 сентября.

Презентацию посвятили 10-летию серии Honor X. По слухам, новые X40 будут похожи на Huawei Mate 50 и Mate 50 Pro. Есть вероятность, что бренд не будет заморачиваться и это будут те же смартфоны под другим именем.

Honor X40 приписывают 6,8-дюймовый OLED дисплей и 40-ваттную зарядку. Также предполагается, что будет версия Honor X40 Max. Других интересных известных характеристик пока нет, остается ждать анонс.

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Источник:
Gsmarena

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