HONOR представила в России ноутбук HONOR MagicBook 16

Компания HONOR представила для российского рынка ноутбук HONOR MagicBook 16. Он отличается усовершенствованным 16,1-дюймовым FullView-экраном и производительным процессором AMD Ryzen 5000 серии.

Ноутбук работает на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H с улучшенной архитектурой «Zen 3», который увеличивает производительность HONOR MagicBook 16 до 26% по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Эффективность графического процессора также увеличена на 15%.

Устройство оснащено двухканальной оперативной памятью 16 Гб и встроенным накопителем 512 Гб. В HONOR MagicBook 16 предусмотрен производительный режим, на который можно быстро переключиться благодаря сочетанию клавиш «Fn+P», при этом эффективность устройства увеличится на 43%.

HONOR MagicBook 16 поступит в продажу 18 февраля по цене 79 990 рублей.

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