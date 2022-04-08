Honor анонсировала бюджетные Play 6T и Play 6T Pro.

Обе версии получат 6,7-дюймовый ЖК-дисплей и чипсеты Dimensity. Базовая версия будет работать на Dimensity 700, а Pro-версия на Dimensity 810. Устройства будут поставляться с Magic UI 5.0 на Android 11.

Емкость аккумулятора Honor Play 6T составляет 5000 мАч, поддержки быстрой зарядки нет. У Play 6T Pro — 4000 мАч, но есть быстрая 40-ваттная зарядка.

Основная камера у Honor Play 6T простенькая: главный 13-мегапиксельный датчик, два дополнительных по 2 Мп и светодиодная вспышка.

Базовый Honor Play 6T доступен в двух конфигурациях:

8 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $190 (1199 юаней)

8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти — $220 (1399 юаней).

Honor Play 6T Pro получит блок камеры похожий на iPhone 12 с сенсорами на 48 и 2 Мп.

Play 6T Pro можно будет купить в серебристом, черном и розовом цветах.

Стоимость Honor 6T Pro следующая:

8 Гб оперативной и 128 встроенной памяти — $220 (1399 юаней)

8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти — $250 (1599 юаней).

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