Honor выпустит доступный Play 40 Plus за $155

Honor готовит к выпуску новый доступный смартфон Play 40 Plus. Его ценник будет на уровне $155.

Устройство получит IPS дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аккумулятор сделают большим — на 6000 мАч + поддержка 22,5-ваттной проводной зарядки. Процессором выступит Dimensity 700.

Основная камера Honor Play 40 Plus будет сдвоенная: 50 и 2 Мп. У фронтальной — 5 Мп.

Сообщается, что Honor Play 40 Plus представят вместе с X40 GT. Характеристики последнего можно почитать тут.

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