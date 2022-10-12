Геймерский Honor X40 GT получит дисплей с частотой 144 Гц

Honor раскрыла подробности грядущего X40 GT. У смартфона будет дисплей игрового уровня с частотой обновления 144 Гц и 16-кратным точным касанием.

Honor X40 GT получит 6,81-дюймовый экран с сверхтонкой рамкой. Пользователям обещают мгновенную реакцию на касание за счет частоты сенсорного отклика в 480 Гц.

Процессором новинке приписывают не самый новый Snapdragon 888. Однако, по словам компании производительность у X40 GT будет высокая. Тесты в популярных играх поазали, что в режиме максимальной производительности смартфон работает с частотой не менее 60 к/с.

Также X40 GT оснастят поддержкой технологии GPU Turbo X от Honor. Она способна оптимизировать частоты CPU, GPU и память для повышения производительности устройства.

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