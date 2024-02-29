Долгоиграющий планшет HONOR Pad 9 с разрешением 2.5К появился в России

Новый планшет HUAWEI оснащен 12,1-дюймовым экраном HONOR FullView с разрешением 2.5K (2560 x 1600 точек) и частотой обновления 120 Гц, аудиосистемой, состоящей из 8 динамиков с технологией HONOR Histen, а также восьмиядерным процессором. Вес устройства составляет всего 555 грамм при толщине 6,96 миллиметра.

HONOR Pad 9 работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13 и предлагает доступ к экосистемным функциям, включая HONOR Connect, HONOR Заметки и режиму «Мультиэкран». За производительность отвечает чипсет Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ ОЗУ.

С батареей емкостью 8300 мА·ч планшет может активно проработать в течение всего дня. А за восполнение заряда отвечает поддержка быстрой зарядки HONOR SuperCharge мощностью 35 Вт.

Пользователи HONOR Pad 9 могут воспользоваться функциями защиты зрения. Опция “Динамическая яркость” автоматически регулирует яркость экрана для снижения усталости глаз и создания более комфортного опыта использования в течение дня. Технология “Циркадный ночной экран” постепенно переводит цветовую палитру устройства в более теплые оттенки вечером, что может способствовать улучшению качества сна благодаря естественной регуляции выработки мелатонина.

Планшет HONOR Pad 9 доступен для приобретения в космическом сером и мятно-голубом цветах. Цены на новинку варьируются в зависимости от конфигурации памяти. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти доступна за 29 990 рублей, в то время как версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 32 990 рублей.